Schmuck-Coup und Angst vor zweiter Flut-Welle

Spektakulärer Schmuck-Coup in Wien: Zwei Männer schlagen in einem Museum eine Vitrine ein und verschwinden mit einem Diamant-Collier im Millionenwert. Und: Die Flutkatastrophe im Himalaya hat bereits Hunderten Menschen das Leben gekostet – doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. An der Grenze zwischen Nepal und China stauen sich erneut Millionen Kubikmeter Wasser. Experten warnen vor einer zweiten Flutwelle. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.