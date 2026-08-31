Frau totgeprügelt ++ Attersee: Flugzeug geborgen

Eine 28-jährige Villacherin soll von ihrem Lebensgefährten totgeprügelt worden sein. Außerdem: Fünf Tage nach dem Absturz eines Schulungsflugzeugs im Attersee, konnte nun das Wrack aus 160 Metern Tiefe geborgen werden. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.