Qualzucht-Hund-Strafe ++ Kleinflugzeug abgestürzt

Stolz präsentierte Familie B. (Name der Redaktion bekannt) ihre kleine Hündin „Emmi“ auf Facebook. Eine Tierschutzorganisation sah die Postings nicht mit den Augen verklärter Rasseliebhaber, sondern aus rein juristischer Sicht. Außerdem: Bei Steinbach am Attersee ist ein Kleinflugzeug in den See gestürzt. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.