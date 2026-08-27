Lebenslang für Ex-Freund ++ 12-Jährige verprügelt

Heute startete der Mordprozess gegen den Ex-Freund der 2018 verschwundenen Jennifer S. „Ich bin schuldig am Mord von Jenni S.“, so der 33-jährige Clemens T. Und dafür setzt es lebenslange Haft. Außerdem: Eine Zwölfjährige wurde von zwei Mädchen (14 und 13) attackiert und im Gesicht verletzt. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.