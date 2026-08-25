Hornisse tötet Mann ++ Säure-Einbrecher überführt

Ein Hornissenstich kostete einen 32-Jährigen aus Hohenzell das Leben. Außerdem: Knapp vier Jahre lang ringt die Polizei nun schon mit einer Bande, die giftige und ätzende Säure in Türschlösser träufelt. Jetzt gelang ein großer Schlag. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.