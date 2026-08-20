Wien erhöht Gebühren ++ Mittelmeer auf Hitzekurs

Für die Wiener wird es ab Jänner wieder teurer: Die Gebühren für Wasser, Müll und Kanal steigen. Grund dafür ist die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung an die Teuerung und die macht sich damit direkt im Haushaltsbudget bemerkbar. Und: Das Mittelmeer heizt sich immer weiter auf, mit Folgen für das gesamte Ökosystem. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 20. August, mit Stefana Madjarov.