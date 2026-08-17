Alpen im Touristen-Chaos ++ Panettiere gestorben

Traumurlaub oder Touristen-Wahnsinn? In den Dolomiten sorgen Menschenmassen, Staus und lange Warteschlangen für immer mehr Chaos. Die beliebtesten Berg-Hotspots platzen aus allen Nähten. Und: Hollywood trauert um Hayden Panettiere: Die Schauspielerin ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 17. August, mit Stefana Madjarov.