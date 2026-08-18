Bluttat in Kumberg ++ EU-Bürokratie bremst Händler

Eine schreckliche Bluttat erschüttert Kumberg in der Steiermark: Ein 37-jähriger Vater soll in der Nacht auf Dienstag seine erst acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Und: Mehr Nachhaltigkeit war das Ziel, doch für viele kleine Händler wird die neue EU-Verpackungsverordnung vor allem zum Bürokratieproblem. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 18. August, mit Stefana Madjarov.