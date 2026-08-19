Justizwache schlägt Alarm ++ Teheran droht Europa

Zu wenig Personal, hohe Belastung und kaum Entlastung in Sicht: In der Justizanstalt Innsbruck wird der Ruf nach Lösungen immer lauter. Und: Der Iran-Krieg könnte eine neue Eskalationsstufe erreichen: Offenbar stehen nun auch US-Ziele in Europa im Visier Teherans. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 19. August, mit Stefana Madjarov.