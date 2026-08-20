Dürre wird zum Polit-Desaster und Harrys Rückkehr

Der nächste Koalitions-Krach: Bei den Dürrehilfen liegen ÖVP und SPÖ plötzlich meilenweit auseinander. Und: Harry und Meghan zieht es offenbar zurück nach Großbritannien. Die beiden wollen mit ihren Kindern außerhalb Londons ein neues Zuhause beziehen und das könnte auch das Verhältnis zum Königshaus wieder verändern. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.