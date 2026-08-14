Dürre-Hilfe vertagt ++ Brand im Föhrenwald

Die Bauern kämpfen mit massiven Dürreschäden, doch die Regierung kommt bei den versprochenen Hilfen einfach nicht weiter. Auch der nächste Verhandlungsversuch ist gescheitert. Und: Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld brennt es erneut. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 14. August, mit Stefana Madjarov.