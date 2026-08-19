Lkw-Maut sorgt für Zoff, Fall „Schmotzer“ und ORF

Im Burgenland sorgt die geplante Lkw-Maut für heftigen Widerstand. Die Wirtschaft warnt vor zusätzlichen Kosten und befürchtet, dass das Modell auch in anderen Bundesländern Schule machen könnte. Und: Der Fall des Katers „Schmotzer“ hat ganz Österreich erschüttert. Nach dem Freispruch der vier Angeklagten ist die Empörung groß. Jetzt gibt es eine neue Initiative, die den Fall doch noch einmal ins Rollen bringen soll. Außerdem: Der neue ORF-Chef ist gewählt, sein Führungsteam steht, doch bei den Verträgen herrscht noch völliger Blindflug. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.