Anzeige gegen Ruck und Ludwig ++ Wespenstich

Walter Ruck ist erst seit zwei Wochen als Wirtschaftskammerpräsident zurückgetreten, nun liegt eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen ihn vor. Angezeigt wurde auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Und: Ein gemütlicher Sommerabend, ein Schluck Bier und plötzlich sticht eine Wespe direkt in die Zunge. Für einen „Krone“-Redakteur endet der Abend im Krankenhaus. Doch der eigentliche Ärger kommt erst danach: mit einem Brief der ÖGK. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 13. Februar, mit Stefana Madjarov.