Messerattacke in Kumberg, Asyzahlen und Mozart

In Kumberg soll ein 37-jähriger Vater seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Und: Die Migrationszahlen in Österreich gehen weiter deutlich zurück. Im Juli wurden so wenige Asyl-Erstanträge gestellt wie seit zehn Jahren nicht. Außerdem: 210 goldene Mozart-Figuren sind aus dem Salzburger Mirabellgarten verschwunden. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.