Schülerproteste außer Kontrolle ++ Rotes Chaos

Was als Schülerprotest gegen Sparmaßnahmen begann, ist in Frankreich und in Belgien eskaliert: In Lüttich flogen Pflastersteine, es brannten Mülltonnen, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Dutzende wurden festgenommen. Und: Bei der SPÖ ist nach dem Krisengipfel vieles beschlossen und trotzdem vieles offen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.