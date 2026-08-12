Tod nach Abnehmspritze ++ Rauferei unter Müttern

In Großbritannien ist eine Studentin aus den USA offenbar an den Folgen einer Abnehmspritze gestorben. Zu diesem Ergebnis kommt ein britisches Untersuchungsgericht. Außerdem: Am Yppenplatz in Ottakring ist ein Streit zwischen Kindern auf einem Spielplatz in eine Schlägerei ausgeartet, an der sich mehrere Mütter beteiligten. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.