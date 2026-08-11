Pigs neue ORF-Führung steht ++ Teurer Kunstfehler

Am Küniglberg ist die Entscheidung gefallen: Der ORF-Stiftungsrat hat heute das neue Führungsteam von Generaldirektor Clemens Pig abgesegnet. Und: Ein Fahrradsturz, starke Schmerzen und eine übersehene Verletzung werden für eine Kärntnerin zum jahrelangen Leidensweg. Ärzte nehmen ihre Beschwerden offenbar nicht ernst, mehrere Operationen können die Folgen nicht mehr verhindern. Drei Jahre kämpft sie vor Gericht und das mit Erfolg! Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 11. August, mit Stefana Madjarov.
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