Dorotheum-Räuber ++ Dürre kostet eine Milliarde

Die Fahndung ist vorbei: Nach dem spektakulären Überfall auf das Dorotheum hat die Polizei zugeschlagen. Der mutmaßliche Täter wurde von schwerbewaffneten Einsatzkräften festgenommen. Und: Eine Milliarde Euro Schaden – die extreme Hitze und die anhaltende Dürre setzen Österreichs Landwirtschaft massiv zu. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 10. August, mit Stefana Madjarov.