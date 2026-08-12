Kanzler soll in Krabbelgruppe wickeln und füttern

Ein Tag im Kindergarten soll Bundeskanzler Christian Stocker zeigen, was Betreuung wirklich bedeutet: Nach seiner umstrittenen Aussage lädt die Salzburger Entwicklungspädagogin Martina Striberny den Kanzler in ihre Krabbelgruppe ein. Wickeln, füttern, trösten und zwölf Kleinkinder im Blick behalten – Stocker soll den Alltag selbst erleben. Auf die Frage, ob sie bei einer Neuwahlen nun anders wählen würde, sagt sie: „Ja, ich denke, es braucht eine Frau an der Spitze.“