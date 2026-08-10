„Es fehlt das Verständnis für die Berge“

Eine Wanderung mit Kleinkindern und Kinderwagen endete am Wochenende in Tirol mit einem gefährlichen Rettungseinsatz. „Krone“-Journalist und Berfex Peter Freiberger sagt: „Sie haben es komplett falsch eingeschätzt.“ Mit einem Kinderwagen habe man auf einem schwierigen Steig nichts verloren. Sein Rat an unerfahrene Wanderer: „Wenn ich Angst bekomme, sollte ich stehen bleiben und umdrehen.“ Wer dennoch weitergeht und gerettet werden muss, kann zudem mit hohen Kosten rechnen – besonders ohne Versicherung. Mehr dazu im Video oben!