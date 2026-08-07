Hass auf Homosexuelle ++ Aggro-Affe eingefangen

Mord in NÖ: Der 18-jährige Kampfsportler dürfte das 29-jährige Opfer aus dem homosexuellen Milieu aus Hass in eine tödliche Falle gelockt haben. Außerdem: Nach mehreren Angriffen auf Menschen wurde in Indonesien ein aggressiver Affe gefangen. Sogar Schulen bleiben aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.