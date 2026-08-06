Mord in Korneuburg ++ Ceuta vor neuem Ansturm

In einer Siedlung in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) wurde die Leiche eines Mannes entdeckt. Ein 18-jähriger Ungar steht unter dringendem Mordverdacht. Außerdem: In marokkanischen Social-Media-Gruppen kursiert ein Datum für einen neuen Massenansturm auf die spanische Exklave Ceuta. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.