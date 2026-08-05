Gluthitze ++ Spanien streitet über junge Migranten

Die Regierung will mit einem neuen Hitzeschutz-Paket auf die zunehmenden Extremtemperaturen reagieren. Und: Nachdem Migrantenansturm auf Ceuta sind rund tausend unbegleitete Minderjährige noch immer dort – sie können nicht ausgewiesen werden. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 5. August, mit Stefana Madjarov.