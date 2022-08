Einfacher Test erkennt Krebs in der Gebärmutter

Getüftelt haben Professor Martin Widschwendter und sein Team von der Uni Innsbruck schon einige Zeit an sogenannten WID-Tests. In einem „Krone“-Interview sprach er vor einem halben Jahr von einer „revolutionären Methode“. Der Test ist in mehreren Bereichen einsetzbar, auch bei Gebärmutterkrebs. Die Erkenntnisse dazu wurden nun publiziert.