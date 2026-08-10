Großfamilie in Bergnot, Kanzler in Kritik & Dürre

Bergnot in Sölden: Gleich drei Großfamilien mit 36 Personen geraten im Hochgebirge in schwieriges Gelände. Darunter auch Kleinkinder in Kinderwägen. UND: Bundeskanzler Christian Stocker gerät zunehmend unter Druck. Nach umstrittenen Aussagen auf seiner Sommertour bekommt sein bislang ruhiges Image deutliche Risse. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.