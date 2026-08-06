Schlüpfrige Chats von Polizisten ++ Stars in Gars

Nachdem ein steirischer Polizist einer Frau einen Strafzettel fürs Zuschnellfahren ausgestellt hatte, schrieb er ihr anzügliche WhatsApp- Nachrichten und ließ sogar das Organmandat verschwinden. Außerdem: Mit „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ verwandelt Clemens Unterreiner die Burg Gars einmal mehr in einen Treffpunkt für große Stimmen und große Emotionen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.