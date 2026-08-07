Unwetter, Wirbel um Stocker-Sager & Hackerangriff

Land unter im Salzburger: Nach einer Sturmnacht mit Überflutungen und gesperrten Straßen standne Feuerwehren im Dauereinsatz. UND: Bundeskanzler Christian Stocker sorgt mit einer Aussage zur Kinderbetreuung für heftige Kritik. Ausgerechnet kurz vor dem Equal Pension Day bezeichnete er unbezahlte Sorgearbeit nicht als Arbeit. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.