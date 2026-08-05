Empörung um Tierschutz & Wendung in Cold Case

Ein getöteter Kater – und am Ende keine Strafe. Die Freisprüche im Fall „Schmotzer“ bringen Tierschützer und Juristen auf die Barrikaden. Ihre zentrale Forderung nach dem Umstrittenen Tiroler Urteil: Das Rechtssystem muss Tiere endlich wirksam schützen! UND: 21 Jahre nach dem Mord an der 19-jährigen Studentin Daniela Kammerer in Innsbruck gibt es eine überraschende Wendung: Ein ehemaliger Studienkollege steht erneut unter Mordverdacht. Jasmin Steiner von der Tiroler „Krone“ gibt dazu Einblicke. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.