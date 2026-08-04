Wasser-Ausfall in drei Bezirken ++ Grillhaus-Ärger

Mitten in der Hitzewelle sitzen Wiener plötzlich auf dem Trockenen: Ein Rohrbruch nach einem Baustellen-Unfall legt die Wasserversorgung in drei Bezirken lahm. Und: Ein blinder Gast, eine hohe Rechnung und ein schwerer Vorwurf: Ein Grillhaus in der Brigittenau steht erneut in der Kritik. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 4. August, mit Stefana Madjarov.