Abzocke, Legionellen und tödlicher Urlaubsunfall

Extremhitze ohne Gesamtstrategie: Österreich schwitzt bei über 40 Grad, doch beim Hitzeschutz geht die Politik baden. UND Abzocke im Grillhaus? Ein blinder Pensionist zahlt per Bankomatkarte – und verliert fast 5.000 Euro für ein paar Mahlzeiten. Während die Betreiber von Fehlern sprechen, ermittelt bereits die Polizei. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.