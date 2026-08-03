Tödliche Unfälle, Ceuta-Chaos und Hitzewarnung

Drei Menschenleben hat das vergangene Wochenende auf Niederösterreichs Straßen gefordert. Ein tödlicher Unfall auf der A21 sowie zwei schwere Motorradunfälle endeten für die Betroffenen tragisch. Und: Wie konnte der Massenansturm auf Ceuta überhaupt möglich werden? Außerdem: Die brütende Hitze steuert auf ihren Höhepunkt zu. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.