Massenansturm auf Ceuta ++ Online-Radikalisierung

Nach dem massiven Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta verschärft sich der Streit um Europas Migrationspolitik. Fast 50.000 Menschen sollen laut Schätzungen aus Nordafrika die Grenze erreicht haben. Und: Nicht Ideologie allein macht junge Menschen anfällig für Extremismus. Häufig sind es Einsamkeit, fehlender Halt und der Wunsch, dazuzugehören. Integrationsforscher Kenan Güngör erläutert, wie Extremisten diese Schwächen gezielt ausnutzen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“