Waldbrand in Spanien ++ Abschiebe-Versagen

Im Süden Europas wüten Waldbrände. Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. LIVE aus Madrid meldet sich Annie Müller Martinez. Außerdem: Mehrfach festgenommen, fünfmal aus der Schubhaft entlassen und dennoch nicht abgeschoben. Der Fall eines algerischen Straftäters wirft Fragen zur Abschiebepraxis in Österreich auf. Die Sendung wird moderiert von Jana Pasching.