Wiens Badeparadies in Gefahr und Jugendwörter 2026

Die Alte Donau ist für viele Wienerinnen und Wiener die perfekte Abkühlung im Sommer. Doch das beliebte Badegewässer steht zunehmend unter Druck: Hitze, Trockenheit und vor allem menschliche Hinterlassenschaften belasten das Ökosystem. Und: Die neuen Kandidaten für das Jugendwort des Jahres stehen fest. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.