Von „Crashout“ bis „67“: Verstehen Sie die Jugend?

Die einen verstehen nur Bahnhof, die anderen benutzen sie täglich: Jugendwörter kommen und gehen im Turbo-Tempo. Was heute auf TikTok viral geht, kann morgen schon wieder verschwunden sein. Von „67“ bis „Ragebait“ stehen jetzt die neuen Sprach-Trends zur Wahl, doch welche Begriffe schaffen es tatsächlich zum Jugendwort des Jahres? Social-Media-Experte Joe Zinner ordnet ein.