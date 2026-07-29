Pensionswelle bei Ärzten ++ Wirbel um Grazer Arzt

Österreich hat so viele Ärzte wie nie zuvor – trotzdem droht eine Versorgungslücke: In den kommenden zehn Jahren gehen rund 18.000 Mediziner in Pension, während der Bedarf weiter steigt. Und: Neue Vorwürfe im Fall des Grazer Internisten: Erstmals erhebt auch ein männlicher Patient schwere Anschuldigungen gegen den Arzt, der in der Schweiz in Untersuchungshaft sitzt. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 29. Juli, mit Stefana Madjarov.