Gurkerl-Alarm ++ Dürre enthüllt Donau-Wrack

Sie stehen in fast jedem Vorratsschrank, doch was viele nicht wissen: In zahlreichen Essiggurkerl-Gläsern stecken Gurken aus dem Ausland. Ein aktueller Store-Check zeigt, dass die Herkunft oft gar nicht erkennbar ist. Und: Rekordhitze, ausbleibender Regen und sinkende Pegelstände – Europas zweitlängster Fluss steht unter enormem Druck. Versunkene Schiffe tauchen wieder auf. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 28. Juli, mit Stefana Madjarov.