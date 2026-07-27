„Gehirnwäsche unterzogen“ ++ Schauspieler ist tot

Deutsche Medien konnten mit dem Vater des Islamisten Abdul B. sprechen. Er berichtet, wie er noch am Tag der Tat mit seinem Sohn telefoniert habe. Außerdem: Der Schauspieler Johannes Krisch ist heute in einem Wiener Spital im Alter von 59 Jahren gestorben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.