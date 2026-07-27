Berlin-Versagen, Kultur-Appell & Mikroben-Power

Tödliche Fahrt trotz Behörden-Warnung: Warum konnte der mutmaßliche Islamist von Berlin nicht gestoppt werden? Die Aufarbeitung läuft. Außerdem: Mehr als nur Glamour – die Salzburger Festspiele starten mit deutlichen Appellen an die Weltpolitik. Wir berichten von den Eröffnungsfeierlichkeiten. Und: Warum winzige Mikroben eine Schlüsselrolle für unsere Gesundheit und die unseres Planeten spielen. Darüber sprechen wir mit Prof. Michael Wagner von der Universität Wien.

Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.