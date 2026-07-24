Somalier nennt Richter „Bro“ ++ Schiff-Unfall

Zwei Somalier standen in Feldkirch vor Gericht. Einer der beiden zeigte sich besonders locker und nannte den Richter „Bro“ also Bruder. Außerdem: Ein Flusskreuzfahrtschiff mit etwa 200 Personen an Bord ist gegen eine Schleuse geprallt. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.