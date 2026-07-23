Fake-Ärztin vor Gericht ++ ÖVP-Paukenschlag

Ohne auch nur jemals ein Medizinstudium begonnen zu haben, führte eine Frau in einem Kosmetikstudio in der Wiener Innenstadt Tausende schönheitschirurgische Eingriffe durch – mit schweren Folgen. Außerdem: Der ÖVP reicht es! Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.