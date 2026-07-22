Auszeit-WG startet ++ Polizei im Hitler-Haus

In der Wiener Auszeit-WG für strafunmündige Intensivtäter brennt seit Kurzem Licht. Vor rund einer Woche zog ein 13-jähriger Bub ein. Außerdem: Rund 20 Millionen Euro hat das Innenministerium in die Hand genommen, um Adolf Hitlers Geburtshaus zu einer Polizeistation umzubauen. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.