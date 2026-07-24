„Postleitzahl entscheidet noch immer über Bildung“

Wie gerecht sind die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche in Österreich? Und welche Rolle können zusätzliche Unterstützungsangebote dabei spielen? Christian Kdolsky, Geschäftsführer von „Teach For Austria“, spricht im Interview über die Arbeit der Initiative, die Ausbildung der Fellows und die Herausforderungen im österreichischen Schulsystem.