Chaos in Linzer KiK-Filiale ++ Tesla-Versprechen

Eine Linzer KiK-Filiale sorgt für Aufsehen: Was eigentlich ein neuer Erfolgsstandort werden sollte, ist laut Geschäftsführung mittlerweile ein großer Problemfall. Mitarbeiter berichten von Angst und Aggressionen. Und: Tesla versprach das Auto der Zukunft: selbstständig fahren ohne Hände am Lenkrad. Doch viele Kunden, die dafür extra bezahlt haben, warten bis heute darauf. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 21. Juli, mit Stefana Madjarov.