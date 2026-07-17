Justiz-Plan für junge Täter ++ Vertrauens-Ranking

Wenn Kinder schwere Straftaten begehen, stellt sich die Frage nach der richtigen Konsequenz. Justizministerin Anna Sporrer plant nun neue Maßnahmen – mit Betreuung statt Wegsperren. Und: Wer überzeugt die Österreicher und wer verliert an Vertrauen? Der neue Vertrauensindex zeigt die aktuellen Gewinner und Verlierer der Politik. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag dem 17. Juli, mit Stefana Madjarov.