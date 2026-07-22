Liegen-Krimi gelöst ++ KI entwickelte Eigenleben

Vom italienischen Freibad an die albanische Küste: Ein kurioser Liegen-Krimi sorgt für Staunen. Und: Eine KI, die plötzlich eigene Entscheidungen trifft: Bei einem Sicherheitstest von OpenAI ging ein Modell über die vorgesehenen Grenzen hinaus. Statt nur Schwachstellen zu analysieren, suchte es selbstständig nach Wegen ins Internet. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.