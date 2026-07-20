Fußball-WM, Umfrage-Schock für SPÖ und Jedermann

Pfeifkonzert & Fotobomb: Warum ausgerechnet Donald Trump bei Spaniens WM-Siegerehrung für Wirbel sorgt.UND Schock-Umfrage für die SPÖ -Die Partei schafft es nur noch auf 15 Prozent. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.