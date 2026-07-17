Frau von Hunden attackiert ++ kriminelle Kinder

Eine 60-Jährige wollte auf einem Bauernhof eigentlich nur ein paar Eier kaufen. Sie wurde von gleich drei Hunden angegriffen und verletzt. Außerdem: Nach schweren Gewalttaten von strafunmündigen Minderjährigen will Justizministerin Anna Sporrer jetzt neue Wege gehen. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Stefana Madjarov.