„Wozu noch Männer?“ ++ Walter Ruck unter Druck

„Wozu noch Männer?“ Das ist die provokante Frage mit der sich aktuell ein Buch beschäftigt. Autor und Internist Marcus Franz spricht über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Außerdem: Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck soll laut dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme über Oberösterreichs Industrie und sogar über Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hergezogen haben. Die Sendung wird moderiert von Jana Pasching.