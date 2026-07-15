Mordversuch mit Gabel ++ Durchfall-Welle

In Kufstein ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen einen 41-jährigen Rumänen. Er soll seiner Freundin eine Gabel ins Gesicht bzw. in ein Auge gestoßen haben. Außerdem: Der Ausbruch einer Darmerkrankung breitet sich in den USA weiter aus. Im Fokus der Ermittlungen steht inzwischen Salat als mögliche Infektionsquelle. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.